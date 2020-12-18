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Almanya'da tam kapanma başladı! Yeni tedbirler 10 Ocak'a kadar uygulanacak
Koronavirüs salgınının 2. dalgasında büyük sıkıntılar yaşayan Almanya'da tam kapanma başladı. Ülkede yürürlüğe giren yeni tedbirlerin 10 Ocak'a kadar uygulanması öngörülüyor. Son gelişmeleri Sabah Gazetesi Avrupa haber müdürü Cemil Albay A Haber canlı yayınında aktardı.
Koronavirüs salgınının 2. dalgasında büyük sıkıntılar yaşayan Almanya'da tam kapanma başladı. Ülkede yürürlüğe giren yeni tedbirlerin 10 Ocak'a kadar uygulanması öngörülüyor. Son gelişmeleri Sabah Gazetesi Avrupa haber müdürü Cemil Albay A Haber canlı yayınında aktardı.