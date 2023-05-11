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Almanya’da kan donduran olay! Ünlü otomobil fabrikasında silahlı saldırı

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Giriş: 11.05.2023 16:37
Kan donduran olay bugün Almanya’nın Sindelfingen kentinde bulunan Mercedes-Benz fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim bölümünde silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar ölenlerin Türk vatandaşı olduğunu belirtirken polis, saldırganın ve ölenlerin kimliğine dair henüz bir açıklama yapmadı.
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