Almanya’da kan donduran olay! Ünlü otomobil fabrikasında silahlı saldırı

Kan donduran olay bugün Almanya’nın Sindelfingen kentinde bulunan Mercedes-Benz fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim bölümünde silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar ölenlerin Türk vatandaşı olduğunu belirtirken polis, saldırganın ve ölenlerin kimliğine dair henüz bir açıklama yapmadı.