Almanya’da aşırı sağın İslam düşmanlığı! İşte Almanya’da ırkçıların sürgün bileti

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin başbakan adayı, parti programında İslam karşıtı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Minare, ezan ve başörtüsüne yasak istedi. Almanya'dan detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktardı.

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