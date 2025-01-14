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Almanya’da aşırı sağın İslam düşmanlığı! İşte Almanya’da ırkçıların sürgün bileti

Almanya'da aşırı sağın İslam düşmanlığı! İşte Almanya'da ırkçıların sürgün bileti

Ahmet Nazif Vural
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Giriş: 14.01.2025 15:03
Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin başbakan adayı, parti programında İslam karşıtı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Minare, ezan ve başörtüsüne yasak istedi. Almanya'dan detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktardı.
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Almanya’da aşırı sağın İslam düşmanlığı! İşte Almanya’da ırkçıların sürgün bileti
İşte Almanya’da ırkçıların sürgün bileti
İşte Almanya'da ırkçıların sürgün bileti
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