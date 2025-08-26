Almanya ve Belçika’dan İsrail’e sert mesaj: “Gazze’deki eylemler kabul edilemez”

Berlin’de bir araya gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Belçika Başbakanı Bart De Wever, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını eleştirdi. Merz, “İsrail ordusunun eylemleri kabul edilemez” derken, Wever ise “Herkes İsrail hükümetinin büyük hatalar yaptığını görüyor” ifadelerini kullandı.

