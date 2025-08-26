26 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Almanya ve Belçika’dan İsrail’e sert mesaj: “Gazze’deki eylemler kabul edilemez”
Almanya ve Belçika’dan İsrail’e sert mesaj: Gazze’deki eylemler kabul edilemez

Almanya ve Belçika’dan İsrail’e sert mesaj: “Gazze’deki eylemler kabul edilemez”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2025 18:05
Berlin’de bir araya gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Belçika Başbakanı Bart De Wever, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını eleştirdi. Merz, “İsrail ordusunun eylemleri kabul edilemez” derken, Wever ise “Herkes İsrail hükümetinin büyük hatalar yaptığını görüyor” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanya ve Belçika’dan İsrail’e sert mesaj: Gazze’deki eylemler kabul edilemez
Kuzey Kore: Tatbikat sürerse ağır bedel öderler
Kuzey Kore: Tatbikat sürerse ağır bedel öderler
Almanya ve Belçika’dan İsrail’e sert mesaj!
Almanya ve Belçika’dan İsrail’e sert mesaj!
İsrail ordusu, Batı Şeria’da dükkana sığınan sivilleri hedef aldı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da dükkana sığınan sivilleri hedef aldı
İngiliz kraliyet ailesi yeni döneme giriyor!
İngiliz kraliyet ailesi yeni döneme giriyor!
Şara, BM 80. Genel Kurulu’na katılacak!
Şara, BM 80. Genel Kurulu’na katılacak!
Sanatçılardan soykırımı tanıyın mektubu!
Sanatçılardan "soykırımı tanıyın" mektubu!
İsrail Nasır Hastanesi’nde katliam yaptı!
İsrail Nasır Hastanesi'nde katliam yaptı!
Siyonist Cumhuriyetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı!
Siyonist Cumhuriyetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı!
Trump’ın eli neden morardı?
Trump’ın eli neden morardı?
Güney Kore zirvesinde Çin’i tehdit etti
Güney Kore zirvesinde Çin’i tehdit etti
Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı
Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı
İsrail katliamı canlı yayında!
İsrail katliamı canlı yayında!
Daha Fazla Video Göster