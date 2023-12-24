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Alman polisi bir Türk'ü sokak ortasında kurşun yağdırarak öldürdü

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Giriş: 24.12.2023 18:39
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Mannheim şehrinde bir grup polis memuru, 49 yaşındaki Ertekin Özkan adlı bir Türk'ü sokak ortasında dört el kurşun sıkarak öldürdü. Videoda şahsın ilk atış sonrası yere düştüğü ancak buna rağmen polislerin kurşun yağdırmaya devam ettiği görülüyor. Türk kökenli şahsın akıl hastası olduğu da iddialar arasında. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı. Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin ise olayla çok detaylı bir şekilde ilgilendiğini kaydetti.
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