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Alman istihbaratı ajan bulamıyor

Alman istihbaratı ajan bulamıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 16:08
Almanya'da ordunun ardından bu kez de istihbarat servisinde personel krizi yaşandığı ortaya çıktı. Ajan bulamayan Alman Dış İstihbarat Servisi, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'dan kaynaklanan tehditleri izlemekte zorluk çekiyor.
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