Alman istihbaratı ajan bulamıyor

Almanya'da ordunun ardından bu kez de istihbarat servisinde personel krizi yaşandığı ortaya çıktı. Ajan bulamayan Alman Dış İstihbarat Servisi, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'dan kaynaklanan tehditleri izlemekte zorluk çekiyor.

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