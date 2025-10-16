16 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Dünya Videoları Alaska eyaletinin batısını vuran Halong Tayfunu nedeniyle 1 kişi öldü 1.500'den fazla kişi yerinden oldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.10.2025 10:45
ABD'nin Alaska eyaletinin batısını vuran Halong Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1.500'den fazla kişi yerinden oldu.
