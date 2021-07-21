Acil iniş yapması gereken uçak, otoyoldaki köprüye indi

Amerika'nın New Jersey eyaletinde küçük uçak bir köprüye acil iniş yaptı. Afiş taşıyan bir küçük uçağın motorunda arıza çıktı. Bunun üzerine pilot acil iniş için yer aradı. Afişi okyanusa bırakan pilot yakında bir havalimanı bulamayınca uçağı köprüye indirmeye karar verdi. İniş köprüde korku yarattı ancak uçak sorunsuz bir şekilde indi. Köprüde kısa süreli trafik oluşurken uçağı köprüye indiren pilotun 18 yaşında olduğu ortaya çıktı.

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