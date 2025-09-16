16 Eylül 2025, Salı

Haberler Dünya Videoları ABD’nin silah satışları iptal oldu! Kanada, Portekiz ve Danimarka ibreleri değiştirdi
ABD’nin silah satışları iptal oldu! Kanada, Portekiz ve Danimarka ibreleri değiştirdi

ABD’nin silah satışları iptal oldu! Kanada, Portekiz ve Danimarka ibreleri değiştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 14:35
ABD Başkanı Trump ile Batılı müttefikleri arasında yaşanan gerilimler bir çok ülkenin silah alımları konusunda alternatif arayışlara yöneltiyor. Kanada yaklaşık 27 milyar dolarlık F-35 alımını maliyet artışlarını gerekçe göstererek iptal etmeyi düşünüyor. Portekiz ise F-35'ler yerine Fransız Rafale alacağını açıkladı. Danimarka ise hava savunma sistemleri konusunda Patriot almaktan vazgeçti.
