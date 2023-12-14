14 Aralık 2023, Perşembe
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ABD'nin ezber bozan İsrail mesajları! Bıden'ın İsrail'e yönelik söylem değişikliğinin altında ne var?
Gazze'de yaşananlar ilgili fikir ayrılığı yaşayan ABD ve İsrail arasında yeni bir gelişme yaşandı. Beyaz Saray, İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü "Askeri operasyonların" uygulanma şekline ilişkin endişelerini Tel Aviv'e ilettiğini bildirdi. Ayrıntıları gazeteci Mustafa Tanyeri aktardı.