ABD'li yorumcu Jimmy Dore'den çarpıcı itiraf: ABD dünyanın teröristidir! Orta Doğu'yu ateşe veren biziz

Gazze'de sivil katliamı yaparken en büyük desteği de müttefiki ABD'den görmeye devam ediyor. Amerikalı yorumcu Jimmy Dore katıldığı televizyon programında, "ABD dünyanın teröristidir. Ukrayna'daki savaşı nasıl kışkırttıysak bu savaşı da biz kışkırtıyoruz. Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik." diyerek gerçekleri günyüzüne çıkardı.