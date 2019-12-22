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22.12.2019

ABD'den Suriye'nin doğusundaki petrol sahasına sevkiyat

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki petrol sahalarına çok sayıda araç ve lojistik malzeme gönderdi. Deyrizor ilçesindeki petrol sahalarına giden konvoyda, pikaplar, 4x4'ler, sondaj ve petrol çıkarma çalışmalarında kullanılan malzemeler ile kapalı kasalı yaklaşık 60 TIR yer aldı..

Amerikan ordusu, 'nin Haseke ve Deyrizor illerindeki sahalarında bulundurduğu üs ve askeri noktalarına Irak üzerinden lojistik takviye göndermeye devam ediyor.

AA, dün gece El-Valid sınır kapısı üzerinden giriş yapan konvoyunu, Kamışlı ilçesinde görüntüledi.

Deyrizor ilçesindeki petrol sahalarına giden konvoyda, pikaplar, 4x4'ler, sondaj ve petrol çıkarma çalışmalarında kullanılan malzemeler ile kapalı kasalı yaklaşık 60 TIR yer aldı.

El Ömer petrol sahasına 'ın Aramco şirketinin mühendis ve teknisyenlerinin geldiğini, daha sonra bu uzmanları korumak amaçlı onlarca üniformalı Suudi Arabistan askerinin yeşil köy adlı konutlara yerleştiğini duyurmuştu.

ABD, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra YPG/PKK işgalindeki enerji sahalarını kontrol etmeye çalışmış, yüzlerce tırlık konvoylarla askeri ve sivil lojistik sevkiyatlar yapmıştı.

ABD PETROL SAHALARINI BIRAKMIYOR

ABD güçleri Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Amerikalı komutanlar, 15 Ekim'de Deyrizor'da aşiret reisleri ile toplantı yaparak bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

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