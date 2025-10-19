19 Ekim 2025, Pazar
ABD'den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon
ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü ABD askerinin Karayiplerde uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan bir denizaltıyı hedef alarak vurulduğunu açıklarken saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişini,n ise yaralandığı belirtildi. Trump Truth Social'dan yaptığı açıklamasında saldırıda kurtulan 2 kişinin yargılanmak üzere Ekvador ve Kolombiya'ya iade edileceğini belirtti.