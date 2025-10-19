19 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD'den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon
ABD’den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon

ABD'den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2025 02:51
ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü ABD askerinin Karayiplerde uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan bir denizaltıyı hedef alarak vurulduğunu açıklarken saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişini,n ise yaralandığı belirtildi. Trump Truth Social'dan yaptığı açıklamasında saldırıda kurtulan 2 kişinin yargılanmak üzere Ekvador ve Kolombiya'ya iade edileceğini belirtti.
ABD’den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon
ABD’den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon
ABD'den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon
Ateşkese rağmen Gazze’de katliam!
Ateşkese rağmen Gazze’de katliam!
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
Yolcu uçağında el bagajındaki batarya alev aldı!
Yolcu uçağında el bagajındaki batarya alev aldı!
Moskova-Tahran hattında sert rüzgarlar!
Moskova-Tahran hattında sert rüzgarlar!
Havalimanında yangın! Tüm uçuşlar iptal
Havalimanında yangın! Tüm uçuşlar iptal
A Haber Mısır’ın kalbi Şarm el Şeyh’te!
A Haber Mısır'ın kalbi Şarm el Şeyh'te!
Hawaii’deki yanardağda aralık ayından bu yana 35. patlama
Hawaii'deki yanardağda aralık ayından bu yana 35. patlama
Gazze’de acil gıda ihtiyacı günden güne artıyor!
Gazze'de acil gıda ihtiyacı günden güne artıyor!
New York’un başkan adayları kozlarını paylaştı
New York'un başkan adayları kozlarını paylaştı
Meksika’da selin bilançosu ağırlaşıyor!
Meksika'da selin bilançosu ağırlaşıyor!
Han Yunus’ta enkaz altında cenazeler aranıyor!
Han Yunus’ta enkaz altında cenazeler aranıyor!
Daha Fazla Video Göster