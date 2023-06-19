ABD'den 5 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Çin'e resmi ziyaret!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki ülke arasında şubattaki "Casus balon" krizi nedeniyle iptal ettiği Pekin ziyaretini 4 ay sonra gerçekleştirdi. Blinken, iki ülke arasındaki gerilimin gölgesinde Çinli mevkidaşı ile bir araya geldi. Peki görüşmede hangi mesajlar verildi? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan Çin Medya Grubu muhabiri Zhao Beibei anlattı.

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