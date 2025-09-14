14 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD'deki Antilop Adası Eyalet Parkı'nda bizon ve antiloplar drone ile görüntülendi
ABD’deki Antilop Adası Eyalet Parkı’nda bizon ve antiloplar drone ile görüntülendi

ABD'deki Antilop Adası Eyalet Parkı'nda bizon ve antiloplar drone ile görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2025 15:19
ABD’nin Utah eyaletinde bulunan Antilop Adası Eyalet Parkı’ndaki Amerikan bizonları ve antiloplar drone ile görüntülendi. Davis County bölgesinde bulunan ve yüzölçümüyle Büyük Tuz Gölü'ndeki on ada arasında en büyüğü olan Antilop Adası, göl seviyesinin aşırı düştüğü dönemlerde yarımadaya dönüşüyor. Ada, Salt Lake City ve Davis County yakınlarında, gölün güneydoğu kesiminde yer alıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’deki Antilop Adası Eyalet Parkı’nda bizon ve antiloplar drone ile görüntülendi
Bizon ve antiloplar drone ile görüntülendi
Bizon ve antiloplar drone ile görüntülendi
Rus İHA’ları bu kez Romanya’da tespit edildi
Rus İHA'ları bu kez Romanya'da tespit edildi
Almanya’nın en büyük otomobil fuarı
Almanya’nın en büyük otomobil fuarı
Yüzlerce cesur yürek Gazze yolunda!
Yüzlerce cesur yürek Gazze yolunda!
ABD’li eski istihbaratçı: Katar’a ihanet ettik
ABD’li eski istihbaratçı: Katar’a ihanet ettik
Kızarmış tavuk izdihamı!
Kızarmış tavuk izdihamı!
Madrid’te korkutan patlama
Madrid’te korkutan patlama
NATO savaş uçakları Ukrayna sınırına sevk edildi
NATO savaş uçakları Ukrayna sınırına sevk edildi
Berlin’de on binler Gazze’de soykırımı durdurun dedi
Berlin’de on binler “Gazze’de soykırımı durdurun” dedi
Siyonist İsrail’den Gazze’ye saldırı!
Siyonist İsrail'den Gazze'ye saldırı!
Yapay zeka devlet bakanı oldu
Yapay zeka devlet bakanı oldu
Nepal’in yeni başbakanı Discord’da seçildi
Nepal'in yeni başbakanı Discord'da seçildi
Daha Fazla Video Göster