ABD’deki Antilop Adası Eyalet Parkı’nda bizon ve antiloplar drone ile görüntülendi

ABD’nin Utah eyaletinde bulunan Antilop Adası Eyalet Parkı’ndaki Amerikan bizonları ve antiloplar drone ile görüntülendi. Davis County bölgesinde bulunan ve yüzölçümüyle Büyük Tuz Gölü'ndeki on ada arasında en büyüğü olan Antilop Adası, göl seviyesinin aşırı düştüğü dönemlerde yarımadaya dönüşüyor. Ada, Salt Lake City ve Davis County yakınlarında, gölün güneydoğu kesiminde yer alıyor.

