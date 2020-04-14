ABD’de coronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu

Koronavirüse karşı ABD'de geliştirilen ilk aşının yapıldığı 44 yaşındaki Jennifer Haller yaşadıklarını anlattı. Haller, ilk gün ateşinin bir miktar yükselmesi ve ikinci gün kolunda meydana gelen ağrı dışında hiçbir şikayet yaşamadığını söyledi.