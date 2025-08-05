05 Ağustos 2025, Salı
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ABD’de afet yardımlarına İsrail şartı! Boykot eden eyalete destek yok
Gazze'de on binlerce masum sivili katleden İsrail'e desteğini sürdüren ABD yönetimi, doğal afet yardımlarına ilişkin yaptığı düzenleme ile tepkilerin hedefi oldu. Eyaletlere yönelik Federal Afet Fonu'na "İsrail'i destekleme" şartı getiren Beyaz Saray, İsrail'i boykot eden ya da imkan sağlayan eyaletlerin afet yardımlarından mahrum bırakılacağını duyurdu.