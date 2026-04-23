ABD ve İran arasında kritik 72 saat! İslamabad'da barış masası kurulacak mı?

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimde gözler İslamabad'a çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın olası bir barış görüşmesi için cuma gününü işaret etmesinin ardından, bölgede diplomatik trafik hız kazandı. Pakistan'ın arabuluculuğunda kurulması planlanan müzakere masası için hazırlıklar sürerken, İran'ın ABD ablukasının kaldırılması şartı sürecin kaderini belirleyecek. Tüm dünyanın kilitlendiği olası zirvede "Masaya oturulmazsa ne olacak?" sorusu ise henüz belirsizliğini koruyor.