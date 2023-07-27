ABD Kongresi'nde UFO itirafı: Uzay aracından cansız bedenini çıkardık

ABD Kongresi tarihi oturum ile gündeme geldi. Kongrede; UFO ve UAP olarak bilinen tanımlanamayan cisimler veya tanımlanamayan hava olgularına ilişkin bir oturum yapıldı ve bu oturumda yaşananlar adeta güne damga vurdu. ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi tanık olarak ifade verirken tanıklardan biri ABD'nin UFO kalıntıları topladığı ve bu nesnelerden birisinden 'insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri' çıktığını açıklaması sonrası Pentagon'dan açıklama geldi.