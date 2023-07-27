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ABD Kongresi'nde UFO itirafı: Uzay aracından cansız bedenini çıkardık

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Giriş: 27.07.2023 09:08
ABD Kongresi tarihi oturum ile gündeme geldi. Kongrede; UFO ve UAP olarak bilinen tanımlanamayan cisimler veya tanımlanamayan hava olgularına ilişkin bir oturum yapıldı ve bu oturumda yaşananlar adeta güne damga vurdu. ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi tanık olarak ifade verirken tanıklardan biri ABD'nin UFO kalıntıları topladığı ve bu nesnelerden birisinden 'insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri' çıktığını açıklaması sonrası Pentagon'dan açıklama geldi.
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