Haberler Dünya Videoları ABD ile Çin arasında yapay zeka yarışı! NVIDIA: Çin ABD’yi yenecek
Giriş: 06.11.2025 15:27
ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin merkezinde yapay zeka var. Dünyanın en büyük çip üreticisi NVIDIA şirketinin CEO’su çarpıcı bir tahminde bulundu. Çin'in yapay zeka konusunda ABD'yi yeneceğini iddia etti. Trump yönetiminin ihracat yasaklarını da eleştirdi, "Çin bu savaşın galibi olacak" ifadesini kullandı.
