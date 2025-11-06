06 Kasım 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
ABD ile Çin arasında yapay zeka yarışı! NVIDIA: Çin ABD’yi yenecek
ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin merkezinde yapay zeka var. Dünyanın en büyük çip üreticisi NVIDIA şirketinin CEO’su çarpıcı bir tahminde bulundu. Çin'in yapay zeka konusunda ABD'yi yeneceğini iddia etti. Trump yönetiminin ihracat yasaklarını da eleştirdi, "Çin bu savaşın galibi olacak" ifadesini kullandı.