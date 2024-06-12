12 Haziran 2024, Çarşamba
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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden suçlu bulundu! Kaç yıl hapis yatacak?
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında açılan üç suçlamanın hepsinden suçlu bulundu. Mahkeme yargıcı Maryellen Noreika'nın, suçlu bulunan Hunter Biden hakkında 25 yıla kadar hapis cezası verme yetkisi bulunurken, suçun ilk kez işlenmesi gibi etkenler cezanın düşürülmesi imkanını sağlıyor. İşte detaylar...