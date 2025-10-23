A Haber’de dikkat çeken analiz: Mossad ABD’yi ele geçirdi .

Katil İsrail İşgal güçlerinin Gazze’de yaşattığı insanlık krizine küresel alanda tepkiler çığ gibi büyürken ABD-İsrail ilişkilerinde derin çatlak gittikçe daha da çok büyümeye başladı. Gazze’de ateşkes sürecinin ardından Trump-Netanyahu arasında gerilen ipler şimdi de “İsrail ile ABD arasında Türkiye çatlağı” söylemlerini beraberinde getirdi. Konuya ilişkin Washington’dan bağlanan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, canlı yayında bölgeden son gelişmeleri aktardı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Mossad ile yoğun bir mücadele içinde olduğunu belirten Sapmaz, Trump’ın seçim kampanyasını yürüten Steve Bannon’un sözünü alıntılayarak, Mossad’ın ABD’yi ele geçirdiğini ve tamamıyla yalan haber verildiğini aktardı.