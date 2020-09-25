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A Haber Mannheim’ın meşhur Türk Çarşısı’nda! İşte Mannheim'ın içindeki küçük İstanbul

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Giriş: 25.09.2020 10:55
Güncelleme:25.09.2020 14:16
Almanya’nın Mannheim kentinin en meşhur yerlerinden biri de Türk Çarşısı. O çarşıda geleneksel Türk lezzetlerinden kuyumculara kadar her şey bulmak mümkün. İşte A Haber ekibinin izlenimleri ve Mannheim’ın içindeki küçük İstanbul…

Almanya'nın Mannheim kentinin en meşhur yerlerinden biri de Türk Çarşısı. O çarşıda geleneksel Türk lezzetlerinden kuyumculara kadar her şey bulmak mümkün. İşte A Haber ekibinin izlenimleri ve Mannheim'ın içindeki küçük İstanbul…

Mannheim'ın içindeki küçük İstanbul
Mannheim'ın içindeki küçük İstanbul
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