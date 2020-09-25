A Haber Mannheim’ın meşhur Türk Çarşısı’nda! İşte Mannheim'ın içindeki küçük İstanbul

Almanya’nın Mannheim kentinin en meşhur yerlerinden biri de Türk Çarşısı. O çarşıda geleneksel Türk lezzetlerinden kuyumculara kadar her şey bulmak mümkün. İşte A Haber ekibinin izlenimleri ve Mannheim’ın içindeki küçük İstanbul…

Almanya'nın Mannheim kentinin en meşhur yerlerinden biri de Türk Çarşısı. O çarşıda geleneksel Türk lezzetlerinden kuyumculara kadar her şey bulmak mümkün. İşte A Haber ekibinin izlenimleri ve Mannheim'ın içindeki küçük İstanbul…