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A Haber Mannheim’ın meşhur Türk Çarşısı’nda! İşte Mannheim'ın içindeki küçük İstanbul
Almanya’nın Mannheim kentinin en meşhur yerlerinden biri de Türk Çarşısı. O çarşıda geleneksel Türk lezzetlerinden kuyumculara kadar her şey bulmak mümkün. İşte A Haber ekibinin izlenimleri ve Mannheim’ın içindeki küçük İstanbul…
Almanya'nın Mannheim kentinin en meşhur yerlerinden biri de Türk Çarşısı. O çarşıda geleneksel Türk lezzetlerinden kuyumculara kadar her şey bulmak mümkün. İşte A Haber ekibinin izlenimleri ve Mannheim'ın içindeki küçük İstanbul…