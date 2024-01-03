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A Haber İran’dan canlı yayında! Terör saldırısında 73 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 16:15
Son dakika haberleri… İran'da 4 yıl önce ABD saldırısında hayatını kaybeden Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin anıldığı tören sırasında patlama meydana geldi. Yaşanan olayda 73 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı var.  Detayları İran’dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ anlattı.
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Patlama bölgesinden ilk görüntüler
Patlama bölgesinden ilk görüntüler
İşte İran’daki patlama anı
İşte İran’daki patlama anı
Terör saldırısında 73 ölü
Terör saldırısında 73 ölü
İran’da peş peşe iki patlama
İran'da peş peşe iki patlama
Su baskının ardından kırmızı alarm!
Su baskının ardından kırmızı alarm!
İsrail Beyrut’ta bir ofisi patlattı
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