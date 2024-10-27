A Haber ekibi Uzak Doğu’da

Bir yanda kendine hayran bırakan doğal güzellikler, diğer yanda tepeden tırnağa son teknoloji ile donatılmış bir şehir. A Haber tarihi dokusunu yüzyıllardır korumayı başaran Hangzhou'ya misafir oldu. Detaylar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in özel haberinde...

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