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29.11.2019
A Haber ekibi Makedonya’nın Gostivar bölgesinde
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Kuzey Makedonya’nın Gostivar’a bağlı Yukarı Banisa Köyü’ndeki yaşamı görüntüledi. Tamamen Türkler’den oluşan ve nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Yukarı Banisa Köyü’nde herkes Trabzonsporlu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı…
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