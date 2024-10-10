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A Haber Beyrut'ta vurulan noktada!

A Haber Beyrut'ta vurulan noktada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 23:54
A Haber ekibi işgal ordusunun tekrar tekrar hedef aldığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta vurulan noktadan önemli gelişmeleri aktarıyor.
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