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A Haber ateş hattında! Acı, gözyaşı, ölüm ve yıkımın adı: Savaş

A Haber
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Giriş: 26.03.2022 14:57
Bedelini her zaman sivillerin ödemek zorunda kaldığı savaşlar; ölüm, yıkım ve yoksulluğu beraberinde getiriyor. 24 Şubat günü başlayan Rusya-Ukrayna savaşı da, 21. yüzyılda yürekleri burkan birçok görüntünün hafızalara kazınmasına neden oldu. Savaşın başından beri cephe hattında, ölümün kıyısında görev yapan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'un şahitlik ettiği çok özel görüntüler A Haber’de ekranlara geldi.
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