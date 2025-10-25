123 yıllık tarihi yapı Trump’ın emriyle yıkıldı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı balo salonu projesi için tartışmalı bir karara imza attı. Trump, maliyetiyle dudak uçuklatan yeni balo salonu için Beyaz Saray'ın doğu kanadında bulunan tarihi yapıyı yıktırdı. Demokratlar tarafından büyük tepkiyle karşılanan olayda Trump 'tarihi yok ediyor' diyerek eleştirildi.