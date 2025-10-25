25 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları 123 yıllık tarihi yapı Trump'ın emriyle yıkıldı
123 yıllık tarihi yapı Trump’ın emriyle yıkıldı

123 yıllık tarihi yapı Trump'ın emriyle yıkıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2025 18:54
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı balo salonu projesi için tartışmalı bir karara imza attı. Trump, maliyetiyle dudak uçuklatan yeni balo salonu için Beyaz Saray'ın doğu kanadında bulunan tarihi yapıyı yıktırdı. Demokratlar tarafından büyük tepkiyle karşılanan olayda Trump 'tarihi yok ediyor' diyerek eleştirildi.
123 yıllık tarihi yapı Trump’ın emriyle yıkıldı
123 yıllık tarihi yapı Trump’ın emriyle yıkıldı
123 yıllık tarihi yapı Trump'ın emriyle yıkıldı
Rus ordusu Kiev’i vurdu: 2 ölü, 13 yaralı
Rus ordusu Kiev'i vurdu: 2 ölü, 13 yaralı
İspanya’da filmleri aratmayan kovalamaca!
İspanya'da filmleri aratmayan kovalamaca!
ABD Venezuela kaynaklarına çökecek mi?
ABD Venezuela kaynaklarına çökecek mi?
Trump venezuela’ya operasyon dedi! A Haber’de çarpıcı analiz: Senato yeşil ışık yakmış değil
Trump "venezuela'ya operasyon" dedi! A Haber'de çarpıcı analiz: Senato yeşil ışık yakmış değil
ABD Venezuela’nın kaynaklarına çökecek mi? Uyuşturucu bahane amaç petrole el koymak
ABD Venezuela'nın kaynaklarına çökecek mi? "Uyuşturucu bahane amaç petrole el koymak"
ABD Gazze’deki ateşkese uyumu doğrulamak için dron uçurmaya başladı
ABD Gazze'deki ateşkese uyumu doğrulamak için dron uçurmaya başladı
Yıkıntılar içinde bir şehir: Gazze!
Yıkıntılar içinde bir şehir: Gazze!
Video çeken çocuk trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Video çeken çocuk trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti
ABD, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırdı
ABD, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırdı
Zelenskiy, İngiltere’de Kral Charles tarafından resmi törenle karşılandı
Zelenskiy, İngiltere’de Kral Charles tarafından resmi törenle karşılandı
Mısır, Gazze’nin kuzeyine 50 insani yardım tırı gönderdi
Mısır, Gazze'nin kuzeyine 50 insani yardım tırı gönderdi
Daha Fazla Video Göster