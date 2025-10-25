25 Ekim 2025, Cumartesi
123 yıllık tarihi yapı Trump'ın emriyle yıkıldı
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı balo salonu projesi için tartışmalı bir karara imza attı. Trump, maliyetiyle dudak uçuklatan yeni balo salonu için Beyaz Saray'ın doğu kanadında bulunan tarihi yapıyı yıktırdı. Demokratlar tarafından büyük tepkiyle karşılanan olayda Trump 'tarihi yok ediyor' diyerek eleştirildi.