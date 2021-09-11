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11 Eylül 2001’de ABD’de ne oldu? Derin ABD’nin küresel operasyon bahanesi miydi?

A Haber
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Giriş: 11.09.2021 09:01
11 Eylül 2001'de  ABD'de düzenlenen terör saldırılarının üzerinden 20 yıl geçti. Saldırılarla ilgili çok çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak dünya kamuoyu bir türlü ikna olmadı. Yıllardır ABD'de yaşayan ve konuyu derinlemesine araştıran Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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