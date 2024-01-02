02 Ocak 2024, Salı
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Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı! Yıldızlar Bana Uzak ilk bölüm fragmanı
Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi ilk bölümüyle izleyiciden tam puan alırken dizinin yeni bölüm fragmanına, "Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter, sen üzülme, gülüm" sözleri damga vurdu. İşte Yıldızlar Bana Uzak'ın 2. bölüm fragmanı...