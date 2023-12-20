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Yıldızlar Bana Uzak 1. bölüm fragmanı! Yıldızlar Bana Uzak ilk bölüm fragmanı

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Giriş: 20.12.2023 12:59
Güncelleme:20.12.2023 12:59
atv’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak’ın yayın tarihi belli oldu! Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyiciyi meraklandıran dizi, ilk bölümüyle 31 Aralık Pazar 20.00 atv'de ekran yolculuğuna başlayacak.

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak… Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.

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Yıldızlar Bana Uzak ilk bölüm fragmanı
Yıldızlar Bana Uzak ilk bölüm fragmanı
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