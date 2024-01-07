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Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm 2. fragmanı! “Senin elinde ne var ne yoksa alıp bu hesabı tam burada kapatacağım!”

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Giriş: 07.01.2024 11:41
Güncelleme:07.01.2024 11:42
Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi ilk bölümüyle izleyiciden tam puan alırken dizinin yeni bölüm fragmanına, “Senin elinde ne var ne yoksa alıp bu hesabı tam burada kapatacağım!” sözleri damga vurdu. İşte Yıldızlar Bana Uzak'ın 2. bölüm 2. fragmanı...

6 yıl sonra Kadir hapishaneden çıkmıştır. Yahya ile yaptıkları intikam planını adım adım ilerletirken Kadir'in bir amacı da Aslı'ya masum olduğunu ispatlamaktır. Aslı, sevdiği adamı tekrar karşısında gördüğünde dağılır. Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir. Artık satranç oyunu başlamıştır...

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“Senin elinde ne var ne yoksa alıp bu hesabı tam burada kapatacağım!”
“Senin elinde ne var ne yoksa alıp bu hesabı tam burada kapatacağım!”
Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı
Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı
Yıldızlar Bana Uzak ilk bölüm fragmanı
Yıldızlar Bana Uzak ilk bölüm fragmanı
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Yıldızlar Bana Uzak dizisinden ilk tanıtım geldi
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