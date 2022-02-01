01 Şubat 2022, Salı
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Yalnız Kurt 2.bölüm 2. fragmanı büyük heyecan yarattı!
ATV'nin milyonları ekranlara kilitleyen yeni dizisi Yalnız Kurt'un 2.bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk bölümüyle çok sayıda izleyecinin beğenisini kazanan ve yayınlandığı akşam sosyal medyada gündem olan dizinin ikinci bölümüne "Türkiye'nin Golyat karşısındaki son şansı olabilir" ve "Paşaya suikast yapacaklar" sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt dizisinin ikinci yeni bölüm fragmanı... .