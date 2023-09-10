10 Eylül 2023, Pazar
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Safir 2. bölüm 2. fragmanı | “Feraye’ye evlenme teklifi ettim, o da kabul etti!”
Safir 2. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Safir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 2. bölüm 2. fragmanına, “Feraye’ye evlenme teklifi ettim, o da kabul etti!” sözleri damga vuruyor.
Bebeği olacağını öğrenen Feraye şimdi çok daha zor durumdadır. Bebekten kimsenin haberdar olmasını istemez. Ateş, Feraye'nin bu büyük sırrını saklayacak mıdır? Yaman ise Cemile'nin tehditleri karşısında apar topar Aleyna ile evlenir. Gülsoy ailesi bu ani evlilikle büyük bir şok yaşar. Öte yanda Vural, oğlunu ararken yaşanan beklenmedik gelişme ortalığın iyice karışmasına sebep olacaktır.