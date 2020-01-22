Osman Bey'in rüyası! | Kuruluş Osman 7. bölüm özel sahne!

"Osman Bey rüyasında Edebali'yi görüyor!" ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 7. bölümüne, Osman Bey'in rüya sahnesi damga vurdu. Osman Bey rüyasında Edebali'yi gördü ve ondan tavsiyeler aldı. Kuruluş Osman 7. bölümde; Osman Bey, Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?