Osman Bey'in duası! Tekfur Nikola’dan alçak saldırı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 70’inci bölümünde, Tekfur Nikola’nın saldırısına uğrayan Osman Bey, pusudan yaralı olarak kurtulup peşindeki Katalan savaşçıları alt ettikten sonra Malhun Hatun’la birlikte bir mağaraya sığındı.

Her ikisi de yaralı olan Osman Bey ve Malhun Hatun, mağarada bir ateş yakarak mümkün olduğunca yaralarını tedavi ettiler. Kendi yarasına aldırmadan Osman Bey'le ilgilenen Malhun Hatun, ateşte ısıttığı hançerle Osman Bey'in yaralarını dağladı.

Yaşadığı acıyla kendinden geçen Osman Bey, ayıldığında Malhun Hatun'a "Var olasın hatunum. Yanımda dağ gibi durursun" diyerek teşekkür etti.

"Rabbimin de izniyle burdan çıkacağız. Alplerimi bulacağız… Bizi yolumuzdan etmeye kalkan kefereyi sağ komayacağız" diyen Osman Bey, ardından şu şekilde dua etti: "Ya Rabbim her türlü meşakkatten sana sığınırım. Sen ki Eyyub Aleyhisselamın amansız derdine deva buldun. Yunus Aleyhisselamı balığın karnında yaşattın. Yusuf Aleyhisselamı kuyudan çıkarttın. Görklü Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı müşriklerin zulmünden korudun. Onu sığındığı mağarada bir güvercin yumurtası ve bir örümcek ağıyla korudun. Ey merhameti yüce Rabbim, nebilerinin, evliyalarının hürmetine bize yardım eyle. Alplerimi sağ salim bulmayı nasip eyle. Keferenin kıydığı şehitlerimizin intikamına bizleri memur eyle! Senden başka yöneleceğimiz kapı yok. Sen kapından eli boş çevirme ya rabbi! Amin."

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.