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Osman Bey ve Turgut Bey yollarını ayırdı | Osman Bey: “Yolun açık olsun Turgut Bey!”

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Giriş: 01.12.2022 01:43
Güncelleme:01.12.2022 01:44
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir merakla izlenen 106’ncı bölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden yoğun ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey, Köprühisar Fethi’ne hazırlık yaparken, Turgut Bey ile arasına ayrılık girdi. Osman Bey ve Turgut Bey yollarını ayırdılar.

Kuruluş Osman'ın 106. Bölümünde, Osman Bey; Köprühisar Karargahı'nda fetih hazırlıkları yaparken Konur Alp de İnegöl Kalesi'ne giderek Turgut Bey'den mancınıkları istedi.

Turgut Bey, Osman Bey'in bu talebini önce reddederken daha sonra mancınıkları teslim etmek için gittiği karargâhta Osman Bey'e sitem etti.

Turgut Bey'in düş kırıklığına uğradığı sözlerine Osman Bey "İlk defa mı düşlerimiz kırılır? Hezimetleri birlikte yaşadık. Yalnız kalmayı sen seçtin!" şeklinde yanıt verdi.

Turgut Bey, düş kırıklığının Öktem Bey'in Marmaracık Fethi'nde olmadığı halde mülkün sahibi olmasından ötürü olduğunu söylerken "Fethe dahi katılmamış adama mülk layık gördün! Ben her fetihte yanındaydım!" şeklinde sitemlerini sürdürdü. Osman Bey, Turgut Bey'le yollarının ayrıldığını belirterek "Artık değilsin! Kararını çoktan verdin!" sözleriyle Turgut Bey'i şeytanın fitnesine uymaması konusunda uyardı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 106. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Osman Bey ve Turgut Bey yollarını ayırdı
Osman Bey ve Turgut Bey yollarını ayırdı
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