Kuruluş Osman'ın 30. bölümüne Osman Bey ile Savcı Bey'in kavgası damga vurdu

Alp başlığını alan Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'i otağına çağırdı. Osman Bey ile ağabeyi Savcı Bey arasındaki konuşmanın sonunda kavga çıktı. İki kardeşin kavgası ahalinin görmesiyle tatlıya bağlandı.

Bana kurulan tuzağın ardında Nikola yoktur. Niyeti halistir demem lakin Yavlak Aslan'ın yaveri Kuzgun'un ardından başkaları vardır." Osman Bey'in sözleri üzerine Savcı Bey, "Bunları neden bana söylersin" ifadeleriyle karşı çıkar.

İKİ KARDEŞ ARASINDA SERT KONUŞMA

Savcı Bey kardeşi Osman'a Bey'e "Artık obaya biz geldik. Ne sen geçen yıl ki dik başlılığında olacaksın, ne de biz düşmanın üzerimize oyun kurmasına izin vereceğiz." dedi.

Osman Bey ise ağabeyine "Geçen seneki mücadelem olmasa bugün bu otağda konuşmuyorduk" ifadeleriyle cevap verdi.

Osman Bey'in "Babamın makamına kendini çok alıştırmışsın, posta sana çok alışmış" ifadelerine Savcı Bey, "Sakın beni itham etme, postta gözümüz yok" karşılığını verdi.

SERT İTHAMLAR KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki kardeş arasındaki sert konuşmanın ardından Osman Bey'i omzundan tutan Savcı Bey yumruk atar ve karşı yumruk da yer.

Osman Bey ve Savcı Bey'in inatlaşması sonucu çıkan kavga otağ dışına kadar çıkar.

Halkın arasında olduklarını fark eden Savcı Bey durur ve Osman Bey'e sarılır, karışıklık çıkmaması için iki kardeş birbirlerinin güçlerini test etmiş gibi yaparak kavgayı bitirir.