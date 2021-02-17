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Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali'nin öğütleri! Milyonlar ekrana kilitlendi
Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e bir de hediyesi vardı. Anadolu erenlerinin desteğini müjdeleyen ve Tapduk Emre'nin misafiri olma şerefine eriştiğini anlatan Şeyh Edebalı, "Nallıhan-ı Karahisar'a varıp yüzünü görmek nasip oldu! Beylik haberini dahi kendisinden işittim. Beyime bir hediye göndermiştir. Sana dervişi Emrem Yunus'un bir mısrasını hediye gönderdi" diyerek şu sözleri söyledi: "Erenler nefesidir devletimiz anınla fitneden olduk münezzeh!"
Bu kutlu hediye karşısında yüzü aydınlanan Osman Bey ise "Geldiniz içimizi ısıttınız, aklımızı ışıttınız şeyhim. İnşallah Türk'ün ve İslamın yeni devletinin harcını, erenlerin nefesi ile karacağız" Şeyh Edebalı'yı sözleriyle selamladı.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.