Kuruluş Osman'da büyük buluşma: Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey kavuştu

Kuruluş Osman 34. yeni bölümde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in kavuştuğu sahne geceye damga vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği anlar ekran başındakileri duygulandırdı. İşte Kuruluş Osman'ın 34. yeni bölümüne damga vuran o sahne...

ATV ekranlarında yayınlanan Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.



Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde geceye Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne damgasını vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği sahne izleyiciden tam not aldı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.