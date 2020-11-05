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Kuruluş Osman'da büyük buluşma: Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey kavuştu

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Giriş: 05.11.2020 00:32
Güncelleme:05.11.2020 00:35
Kuruluş Osman 34. yeni bölümde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in kavuştuğu sahne geceye damga vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği anlar ekran başındakileri duygulandırdı. İşte Kuruluş Osman'ın 34. yeni bölümüne damga vuran o sahne...

ATV ekranlarında yayınlanan Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde geceye Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne damgasını vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği sahne izleyiciden tam not aldı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM
Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.

Kuruluş Osman'da büyük buluşma: Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey kavuştu
Kuruluş Osman'da büyük buluşma: Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey kavuştu
Osman Bey, Savcı Bey'i kurtarıyor!
Osman Bey, Savcı Bey'i kurtarıyor!
Ertuğrul Bey fenalaşıyor!
Ertuğrul Bey fenalaşıyor!
Savcı Bey'e işkence yapılıyor!
Savcı Bey'e işkence yapılıyor!
Kuruluş Osman'ın 32. bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman'ın 32. bölüm fragmanı yayınlandı
Ertuğrul Bey'den Osman Bey'e sert tepki!
Ertuğrul Bey'den Osman Bey'e sert tepki!
Bamsı geri dönüyor!
Bamsı geri dönüyor!
Ertuğrul Bey sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı
Ertuğrul Bey sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı
Kuruluş Osman 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Kuruluş Osman 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Kuruluş Osman'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman'ın 30. bölümüne Osman Bey ile Savcı Bey'in kavgası damga vurdu
Kuruluş Osman'ın 30. bölümüne Osman Bey ile Savcı Bey'in kavgası damga vurdu
Ertuğrul Gazi Alp başlığını Savcı Bey'e verdi
Ertuğrul Gazi Alp başlığını Savcı Bey'e verdi
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