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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman sezon finaline damga vuran sahne! Osman Bey savaşın kaderini böyle değiştirdi

Kuruluş Osman sezon finaline damga vuran sahne! Osman Bey savaşın kaderini böyle değiştirdi

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Giriş: 24.06.2021 01:58
Güncelleme:24.06.2021 01:59
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle sezon finali yaptı. Yeni bölüme Osman Bey'in Bizans'a karşı verdiği mücadele damga vurdu. Osman Bey'in "Türk'ün davası bitmez!" sözlerinin dikkat çektiği sahne, milyonların beğenisini kazandı. Kuruluş Osman sezon finali özel sahneleri izle...
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