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Kuruluş Osman 72. yeni bölüm | Osman Bey tutsak Türk çocuklarını kurtardı

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Giriş: 24.11.2021 23:15
Güncelleme:24.11.2021 23:16
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 72. yeni bölümünde Osman Bey, tutsak Türk çocuklarını kurtardı. Tedbirli davranarak manastıra sızan Osman Bey ve Türk çocuklarının kavuşmasıysa görmeye değerdi. İşte o sahne...

Konstantinopolis'ten çocukların eğitimi için özel olarak gönderilen papazın yerine Kumral Abdal'ı geçirmeyi düşünen Osman Bey, bu planıyla tutsak çocukları zekice bir hamleyle manastırdan çıkarmayı başardı. Rolünü çok iyi oynayıp Tekfur Rogatus'u kendine hayran bırakan Kumral Abdal, çocuklarla birlikte Osman Bey ve alplerinin bulunduğu yere geldi.

Bu sırada çocukların kaçırıldığını fark eden Tekfur Rogatus, derhal kuvvetlerini alarma geçirdi ve Osman Bey'in peşine düştü. Tedbirini çoktan almış Osman Bey ve alpleri, Tekfur Rogatus'un kuvvetlerine fırsat vermezken, Gonca'nın katili Julia'yı gören Boran Alp, "Seni öldürmeden ölmem soysuz! Senin için gelecem!" diyerek hesap gününün yakın olduğunu hatırlattı.

Çocukları korumaya alan Osman Bey ve alpleri, Kayı Obası'na doğru yola çıkarken, Tekfur Rogatus başarıslığın acısını askerlerinden çıkardı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 72'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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