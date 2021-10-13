Kuruluş Osman 66. yeni bölüm | Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde yüksek gerilim

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü milyonları ekran başına topladı. ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 66’ncı bölümünde Osman Bey, Turgut Alp’in şehit düşen alplerini obasına götürdü. Turgut Alp, Osman Bey’e verdiği sözü tutamadığı için tepki gösterdi! Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne damga vuran sahneyi ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses'in kardeşi Mari'yi serbest bırakması karşılığında alplerinin sağ salim kendisine teslim edileceği sözünü Osman Bey'den alan Turgut Alp, endişeli biçimde obasında beklerken Osman Bey alpleri ve şehitlerle birlikte çıkageldi.

Alplerinin şehit edildiğini görünce büyük hayal kırıklığı yaşayan Turgut Alp, "Osman Bey! Hey gidi cümle obayı ardına dizen Osman Bey! Sözünde duramadın Osman Bey! Tekfurun sözüne kandın" sözleriyle tepki gösterdi.

Göktuğ, Turgut Alp'e "Lafını bil konuş gayrı Turgut Bey! Karşında Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey var" diyerek tepki gösterirken, Turgut Alp, Osman Bey'e "Biz verdiğimiz sözde durduk, Kosses'e gardaşını sağ salim teslim ettik... Ya benim alplerim... Ya benim gardaşlarım... Ne oldu anlatasın Osman Bey!" sözleriyle veryansın etti.

Sükunetini koruyan Osman Bey, Turgut Alp'e "İntikam ateşi, evvel sahibini yakar Turgut Bey! Sen obanın beyisin! Sen yanarsan, çevreni de yakarsın!" diye tavsiye verdi. Turgut Alp "Yanacağımızı yandık Osman Bey! Gayrı yakma vaktidir! Sen de pek yakın durmayasın! Durmayasın ki yanmayasın! O Kosses keferesinin kellesini alacağız" diyerek çıkışınca Osman Bey "Toyluk edersin! Etme! Kosses değildir! İşin içinde iş var… Toz duman dağılana kadar bekleyesin!" dedi.

Osman Bey "Şimdilik diyeceklerim bu kadardır Turgut Bey! Alplerin şehit olmuştur, hepimizin erişmek istediği kutlu makama ulaşmışlardır. Acını yaşayıp şehitlerimizi gömesin" diyerek son sözü söyledi.