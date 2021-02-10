Kuruluş Osman 45. yeni bölüm | Bamsı Bey şehit mi olacak?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 45. yeni bölümünde Bamsı Bey, Çömlekçi İdris’in ihanetiyle Nikola’nın hazırladığı tuzağa düştü. Peki, Bamsı Bey şehit mi olacak? Kuruluş Osman 45. yeni bölüm özel sahneleri izle...

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 45'inci bölümünde, Çömlekçi İdris'in ihanetiyle Nikola'nın hazırladığı tuzağa düştü.

Kullandığı merhemle Bamsı Bey'in elini yeniden kullanabilmesini sağlayan Çömlekçi İdris, merhemin bittiği ve yolların güvenli olmadığı bahanesiyle Bamsı Bey'i obadan çıkarmayı başardı. Papa'nın ajanları ile işbirliği yapan Çömlekçi İdris, Bamsı Bey'i Nikola ve askerlerinin kurduğu tuzağa çekti.

Nikola ve askerlerini karşısında görünce kılıcına davranan ve Çömlekçi'yi korumaya çalışan Bamsı Bey, Nikola'nın "Sürüden ayrılan ihtiyar geyiklerin başına ne gelir bilir misin? Bir elini senden aldılar… Ötekini de ben alacağım…" sözlerine "Yüreğin varsa gel de beni kendin al Nikola!" diyerek yanıt verdi.

Bamsı Bey, Nikola'nın askerlerine kahramanca direnirken, korumak için canını siper ettiği Çömlekçi İdris tarafından sırtından hançerlendi.

Nikola, Çömlekçi'nin ihanetini "Papanın şanlı casusu kayının koca ihtiyarını devirdi demek" sözleriyle kutladı.

Bamsı Bey, kendisine kurulan tuzaktan sağ kurtulabilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürüldüğünü öğrendiğinde ne yapacak? Çömlekçi İdris'in ihaneti ortaya çıkacak mı? Nikola, Kayı Obası ve Osman Bey'e düzenlediği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?