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Kuruluş Osman 37. yeni bölüm | Bala Hatun'un duygu dolu anları

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Giriş: 09.12.2020 23:00
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 37. yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın 37. yeni bölümünde Bala Hatun, Osman Bey evleneceğini açıkladığı Targun Hatun’a öğüt verirken duygusal anlar yaşandı. İşte Kuruluş Osman izleyicilerinin çok konuştuğu o sahne...

'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 37'inci bölümüne, Bala Hatun, Osman Bey evleneceğini açıkladığı Targun Hatun'a öğüt verirken duygusal anlar yaşandı.

Osman Bey'in herkesi şaşırtan Targun Hatun'u eş olarak alma kararını kabullenen Bala Hatun, "Evvela hayırlı olmasını dilerim. Beylerin birden fazla hatunla nikah kıydıkları vâkidir. Osman Beyimiz de belli ki soyunun devam etmesi için böyle bir karar almış" sözleriyle Targun Hatun'u hayli şaşırttı: "İlk ve büyük hatunu olarak bana düşen… Osman Bey'imizin… Huyunu, suyunu anlatmak ve Kayı'nın umutlarını bağladığı bu adama karşı bir kusur işlemenin önüne geçmektir."

Giderek konuşmakta zorlanan ve duygulanan Bala Hatun'a gerçeği açıklamamak için kendini zor tutan Targun Hatun, "Bala Hatun! Bu senin için zor olsa gerek. Devam etmeyesin. Kendine zulmetme" sözleriyle yetindi.

Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenebilecek mi? Osman Bey, Targun Hatun'un babasını kurtarabilecek mi? Ertuğrul Bey beylik emanetini kime verecek? Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 37'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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