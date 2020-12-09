Kulucahisar'da ezan sesi! Kuruluş Osman'da kalpleri titreten sahne

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 37. yeni bölümünde Osman Bey, Kulucahisar'ı fethetti, surlara Kayı Bayrağı'nın dikilmesinin ardından ilk iş olarak ezan okundu. Kulucahisar'dan yükselen ezan sesi televizyonları başındaki milyonların yüreklerini titretti. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünden duygulandıran o sahne...

'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 37'inci bölümünde, Osman Bey ve alpleri Kulucahisar Kalesi'ni fethedip surlara Kayı bayrağını dikti.

Alpleri ile birlikte Kulucahisar Kalesi'ne baskın yaparak ele geçiren Osman Bey, surlara yeniden Kayı bayrağını dikmeyi başardı. Osman Bey, kalenin kontrolünü Bamsı Bey ve alplerine teslim ederken; Bamsı Bey ilk iş kalede ezan okuttu.

Ezan sahnesi sosyal medyada gündem olup büyük beğeni toplarken, 'Kuruluş Osman' hayranları "tüylerimiz diken diken oldu" mesajlarıyla diziye destek mesajları gönderdi.

Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun'un babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 37'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.