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Kuruluş Osman 24. yeni bölüm | Hazal Hatun, obaya geliyor!

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Giriş: 03.06.2020 21:51
‘Kuruluş Osman’ın ilgiyle izlenen 24’üncü bölümünde, Dündar Bey’in eşi ve oğlu Bahadır’ın annesi Hazal Hatun (Yeşim Ceren Bozoğlu), Kayı Obası’na gelerek dengeleri değiştirdi. Kuruluş Osman 24. yeni bölüm özel sahneleri ahaber.com.tr'de...

Köklü Türkmen aşireti Çobanoğulları'nın beyinin kardeşi olan Hazal Hatun, Kayı Obası'nı gördüğünde büyüklüğüne şaşırırken, obaya görkemli bir giriş yaptı. Hazal Hatun, kendisini görünce büyük şaşkınlığa düşen Zöhre'ye "Neye şaşırırsın Zöhre! Bi hoş geldin demek yok mu!" diyerek çıkışırken, Dündar'ı Bi çağrınla su gibi aktım rüzgar gibi yettim bey…Evvela başımız sağolsun… Duydum ki başın dumanlıymış…" sözleriyle selamladı.

Hazal Hatun, Dündar'ın gelişini haber etmemesine sitem etmesine karşılık "Bitinya ucunun en namlı beyinin avradı, Nikea ellerinin en yaman beyinin bacısıyım, bize ne ola ki Dündar Bey!" şeklinde yanıtladı.

Ardından oğlu Bahadır, Gündüz Bey ve Selcan Hatun'la da selamlaşan Hazal Hatun, Çobanoğulları beyinin selamını ve ulufesini Gündüz Bey'e iletti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 24'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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