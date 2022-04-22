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atv izle | Kuruluş Osman 92. yeni bölüm fragmanı | "Nikola'nın kellesini alıp..."

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Giriş: 22.04.2022 23:25
Güncelleme:23.04.2022 00:14
Atv’nin reytingde rekor üstüne rekor kıran yapımı Kuruluş Osman'ın 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Türk tarihine ışık tutan ve bomba gibi gelen yeni bölümde Osman Bey’in, “Fetih başladı akın başladı. Ya kaleyi verir Nikola'yı alırlar. Ya da Nikola'nın kellesini alıp kaleyi fethetme şerefi verirler. Karar onların gaza bizimdir” sözleri işaret fişeği oldu. İşte Kuruluş Osman severlerin merakla beklediği 92. yeni bölüm fragmanı…
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Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
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