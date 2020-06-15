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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı izle! | VİDEO

Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı izle! | VİDEO

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Giriş: 15.06.2020 00:10
Güncelleme:15.06.2020 00:11
Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanına Osman Bey'in "Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!" sözleri damga vurdu. Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanı izle | VİDEO
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