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Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı izle! | VİDEO
Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanına Osman Bey'in "Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!" sözleri damga vurdu. Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanı izle | VİDEO